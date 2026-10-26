Il migliore secondo i quotidiani: De Gea super, oscilla tra il 7,5 e l'8

C'è un giocatore della Fiorentina che ha convinto più di tutti i quotidiani stamani in edicola dopo la sconfitta contro l'Inter di ieri, ed è David De Gea. Il portiere spagnolo è assoluto mattatore della sfida con diverse parate fondamentali, costretto a raccogliere il pallone dentro la rete per due volte solo nel recupero. Queste le pagelle di De Gea nel dettaglio:

La Nazione - 7,5: La risposta del campione alla critiche non è a parole, ma sempre sul campo. E David campione è nato. Si arrende due volte, è vero, giù il cappello però. Quasi inoperoso per 35’, poi allunga il piede per deviare il diagonale di Thuram. E’ il preludio alla paratissima sull’inzuccata a colpo sicuro di Esposito. Decisivo ancora su Thuram quando di istinto alza sopra la traversa. Salvato due volte dalla traversa entrambe su Carlos Augusto. Si supera quindi su Sucic.

Corriere Fiorentino - 7,5: Riscatto. Non era lui il problema della Fiorentina e si sapeva. Tre parate strepitose, più altre due difficili, non può nulla sui due gol dell’Inter

Gazzetta dello Sport - 8: Diciamo la verità, è lui che tiene in piedi i viola, altrimenti chissà. Super su Thuram (due volte), Esposito e Sucic.

Repubblica - 7,5: Ricorda a tutti di non essere un portiere normale, perché altrimenti la partita sarebbe finita in tragedia. Incolpevole sui gol e protagonista con almeno quattro super parate.

Tuttosport - 7,5: Tiene in piedi la traballante difesa viola con tre ottimi interventi su Thuram, un miracolo sul colpo di testa di Pio e un’altra gran parata su Sucic