Fiorentina troppo rinunciataria contro l'Inter, il Corriere Fiorentino critica Vanoli
La sconfitta per 2-1 contro l'Inter lascia diversi interrogativi in casa Fiorentina, soprattutto per l'atteggiamento mostrato dalla squadra di Paolo Vanoli. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i viola hanno scelto un'impostazione eccessivamente difensiva, rinunciando quasi completamente a costruire occasioni offensive.
Rispetto alla sfida contro il Como, Vanoli ha cambiato strategia, preferendo Brescianini a Gonçalves e puntando su un blocco basso e compatto. Una scelta pensata per limitare il potenziale offensivo nerazzurro, ma che ha finito per schiacciare la Fiorentina nella propria metà campo. Nel primo tempo i viola non hanno mai calciato nello specchio, riuscendo a mantenere lo 0-0 soltanto grazie agli interventi decisivi di David De Gea.
Nella ripresa, il capolavoro di Alex Jimenez aveva addirittura portato avanti la Fiorentina, favorita anche da alcuni episodi, tra cui due traverse colpite dall'Inter. Nel finale, però, è arrivato il crollo, con i nerazzurri capaci di ribaltare il risultato. Secondo il quotidiano, un atteggiamento così rinunciatario difficilmente potrà rappresentare la strada giusta per la crescita della Fiorentina, chiamata a ritrovare coraggio e personalità.
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