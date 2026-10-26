"Ormai la dimensione viola sembra quella della provinciale". L'analisi amara di Poesio

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per il commento di Ernesto Poesio all'ennesima sconfitta della Fiorentina in campionato. "Nemmeno nel giorno in cui il primo tiro in porta dei viola si era trasformato in gol grazie al solito Jimenez e questa volta (udite, udite) pure senza la solita deviazione fortunata - scrive il giornalista. Nemmeno dopo essere riusciti incredibilmente ad arrivare al novantesimo ancora in vantaggio di un gol nonostante la scellerata scelta di Vanoli di rinchiudersi nell’area di rigore come se non fosse nelle cose che tra il miglior attacco e la peggior difesa del campionato alla fine, dai e ridai, l’avrebbero spuntata gli attaccanti nerazzurri.

Niente da fare. I soliti zero punti, la sesta sconfitta in otto partite, altri due gol subiti e poca, pochissima, Fiorentina. Si dirà, anzi lo ha detto Vanoli, «ma davanti c’era l’Inter». Come se ormai la dimensione viola fosse quella della provinciale che per far punti a Milano deve sperare in qualche miracolo o magari nel tanto invocato (ed era pure arrivato) aiuto arbitrale".