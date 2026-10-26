Inter-Fiorentina, la moviola: Viery-Thuram rigore solare, Bastoni graziato
Diversi episodi arbitrali hanno caratterizzato Inter-Fiorentina, sfida terminata 2-1 per i nerazzurri grazie al rigore trasformato da Zielinski nel recupero. Una partita complicata da dirigere per l'arbitro Maurizio Mariani, chiamato a valutare numerosi contatti nelle due aree. Ne scrive stamani La Gazzetta dello Sport assegnando alla fine il 5 in pagella al fischietto della sfida.
L'arbitro parte con un metro piuttosto fiscale, fischiando subito due falli di Pongracic su Thuram e di Bisseck su Njie. Nel primo tempo mancano inoltre due calci d'angolo all'Inter, ai quali se ne aggiunge un terzo nella ripresa. Al 36' e al 37' arrivano due episodi nelle rispettive aree: prima un tocco di braccio di Bastoni, giudicato regolare perché aderente al corpo, poi un contatto ravvicinato con il braccio di Pongracic. In entrambi i casi, corretta la decisione di lasciar proseguire. Nella ripresa Jimenez rischia l'ammonizione per una provocazione al pubblico, mentre Bastoni viene graziato in due occasioni, per interventi su Mastantuono e sullo stesso spagnolo.
L'episodio più discusso arriva al 24', quando Viery allarga la gamba su Thuram in area: Mariani indica inizialmente il dischetto, salvo poi cambiare decisione. Il VAR non interviene nonostante secondo la rosea si tratti di un "rigore solare". Nel recupero, invece, è netto il rigore assegnato all'Inter: Valdepenas trattiene Thuram disinteressandosi del pallone. Una decisione che permette a Zielinski di firmare il definitivo 2-1.
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