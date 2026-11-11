FirenzeViola Pellegrino, 4 gol in 11 giornate: meglio di Vlahovic e Chiesa, inseguendo Kean e Nico

Quattro gol nelle prime undici giornate di campionato, sempre presente in campo e già decisivo: Mateo Pellegrino si è preso la scena a Firenze e, soprattutto, ha iniziato a scrivere un piccolo record nella storia recente della Fiorentina. Il centravanti argentino, infatti, ha avuto un impatto realizzativo migliore rispetto a quasi tutti gli attaccanti che lo hanno preceduto nell'era Commisso, almeno guardando al rendimento dopo le prime undici partite di Serie A.

Il dato nelle prime 11 giornate degli altri attaccanti dell'era Commisso

Nella stagione 2024/25, alla sua prima annata in viola, Moise Kean aveva realizzato cinque reti nelle prime undici giornate, andando poi a chiudere il campionato con 19 gol. L'anno successivo, invece, il suo avvio è stato decisamente più complicato: appena due centri, contro Roma e Bologna, prima del problema alla tibia che lo aveva condizionato alla decima giornata e dell'assenza contro il Genoa. Anche Nico Gonzalez, nel 2023/24, aveva raggiunto quota cinque reti nelle prime undici partite, per poi terminare la stagione con 12 gol complessivi. Numeri importanti che Pellegrino sta inseguendo. Nel 2022/23 Arthur Cabral aveva trovato una sola volta la via del gol nelle prime undici giornate, nel 2021/22 Nico Gonzalez si era fermato a due reti. Ancora più particolare il caso di Dusan Vlahovic: nel 2020/21, nonostante i 21 gol complessivi messi a referto a fine stagione, dopo undici giornate aveva segnato soltanto una volta, contro la Sampdoria. Infine Federico Chiesa, nel 2019/20, aveva realizzato due gol nelle prime undici partite, chiudendo poi il campionato a quota dieci.

Pellegrino meglio di Vlahovic e Chiesa

Con quattro reti nelle prime undici giornate, Pellegrino si colloca al terzo posto tra gli attaccanti della Fiorentina dell'era Commisso. Davanti a lui soltanto Nico Gonzalez nel 2023-24 e Kean nel 2024-25, entrambi arrivati a quota cinque. L'argentino ha invece già fatto meglio di tutti gli altri centravanti viola presi in esame, confermando un avvio di stagione particolarmente positivo, impreziosito anche dalla presenza in campo in tutte le undici partite