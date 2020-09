PARMA, Il nuovo presidente: "Ecco i miei obiettivi"

Il nuovo proprietario del Parma Kyle Krause, altro americano in Serie A, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Tifavo Juventus e, naturalmente, come seconda squadra per il Palermo. So che a Parma c’è una grande rivalità con la Juve e allora ho già staccato l’adesivo bianconero che avevo sul computer portatile e ho messo quello gialloblù. Il idolo è Del Piero". Spiega poi i suoi obiettivi per i gialloblu: "Bisogna puntare sui giovani, vorrei potenziare il vivaio. L’Academy, noi la chiamiamo così, è fondamentale. Vorrei rivedere la rosa tra dieci anni e vedere la sua crescita. Spero di presentare i Cannavaro del futuro, cresciuti con i nostri colori. Con il Des Moines Menace, la squadra che ho in America, ho seguito questa strada: produrre talenti è la missione principale".