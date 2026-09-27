Cosa sta succedendo a Osvaldo. Operato d'urgenza al polmone destro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante tra le altre della Fiorentina ricoverato d'urgenza in Argentina. Le ultime, e un po’ più rassicuranti, notizie le hanno date i suoi cari. «Dani sta bene, è lucido e non è sedato». Ma, seppure si sia stabilizzato e il peggio ormai sia da considerarsi alle spalle, resta pur sempre sotto stretta osservazione nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale municipale di Lavallol, in provincia di Buenos Aires.

Osvaldo è ricoverato lì da giovedì scorso per un’infezione polmonare che ha causato un versamento pleurico, ovvero un accumulo anomalo di liquido e pus intorno al polmone, nel suo caso il destro riporta il quotidiano. L’équipe medica che lo segue ancora non ha reso note le cause di questo problema: i risultati della biopsia, fatta asportando due centimetri di polmone, serviranno a far luce e a capire la gravità della situazione. Ma la famiglia, dopo il grande spavento, ha ammesso anche che «l’hanno preso in tempo». Dopo i problemi con le droghe e la depressione, confessata sui social dallo stesso ex calciatore, ora un nuovo episodio drammatico nella vita di Osvaldo che continua a lottare tra la vita e la morte anche se per fortuna il peggio sembra passato.