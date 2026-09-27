Fiorentina, i cambi diventano un’arma: Vanoli trova risposte dalla panchina

Le sostituzioni stanno diventando un fattore importante per la Fiorentina di Paolo Vanoli. La Gazzetta dello Sport riporta come nelle ultime tre partite i cambi effettuati dal tecnico viola abbiano avuto un impatto positivo, confermando la profondità di una rosa nella quale le gerarchie non sembrano essere definitive. Tra i protagonisti c’è Mateo Pellegrino, entrato contro il Venezia al posto di Beto e capace di trovare il gol pochi minuti dopo. L’attaccante si era già messo in mostra anche contro Torino e Pisa. Segnali importanti pure da Pedro Gonçalves, decisivo in Coppa Italia contro il Pisa entrando dalla panchina.

Nella stessa gara anche Njie ha servito l’assist per il gol di Gnonto, mentre Valdepeñas ha risposto presente contro il Napoli, entrando al posto di Viery e offrendo una prestazione convincente. Vanoli sembra dunque aver trovato risorse preziose anche tra le seconde linee. Un aspetto che potrà rivelarsi fondamentale alla ripresa del campionato, quando la Fiorentina sarà attesa da un calendario impegnativo e avrà bisogno del contributo dell’intera rosa.