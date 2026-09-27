Atta: "So di non aver reso al massimo, mi manca il gol. Vanoli? Ci fa sudare"

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il centrocampista della Fiorentina Arthur Atta ha parlato così del suo momento a Firenze: "Non sto rendendo al massimo? Vero, ne sono consapevole. Mi manca il gol, tantissimo. Ci sono andato vicino, qualche volta ho sbagliato e in altre sono stato sfortunato. Devo incidere di più, devo mettermi nelle condizioni di fare la differenza. Ho avuto qualche problema muscolare ma ora sto bene e sono convinto che questa sosta mi servirà per entrare in forma".

Sul ruolo spiega: "Ho iniziato centrocampista centrale, ma ormai sono abituato a giocare mezzala. Lì mi trovo bene perché partendo da dietro ho più spazio e possibilità di incidere, a Udine poi ho avuto un maestro come Runjaic: lui è stato fondamentale, mi ha spinto a determinare le partite e a fidarmi delle mie qualità. Giocare dietro alla punta comunque mi piace, avrò bisogno di trovare i movimenti giusti ma mi metto a totale disposizione. Per me sarà un’altra occasione per crescere".

Vanoli? "Ci fa sudare, tanto (ride, ndr). Ma questo per noi è un bene perché abbiamo una gran voglia di risalire. Non dobbiamo porci limiti, ma avere un obiettivo comune: diventare squadra. È questa la prima cosa da fare se vogliamo essere protagonisti. Il talento non ci manca".