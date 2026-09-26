Beto protagonista in Nazionale: buoni segnali anche per Vanoli e la Fiorentina

Beto protagonista in Nazionale: buoni segnali anche per Vanoli e la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Serata positiva per Norberto Beto, protagonista ieri nel successo per 2-0 della Guinea-Bissau sul campo della Tanzania. L’attaccante della Fiorentina ha contribuito alla vittoria con l’assist per Franculino Djú, autore del gol che ha sbloccato la partita. Un contributo importante per Beto, arrivato in una gara delicata per il cammino della sua nazionale nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Un segnale positivo anche in ottica Fiorentina: ritrovare fiducia e continuità sotto porta può essere prezioso per l’attaccante in vista del rientro dalla sosta e della ripresa del campionato. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.