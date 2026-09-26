Vanoli e il dilemma terzino sinistro: tra l'adattamento di Viery e i difetti difensivi di Valdepenas

Se a destra Vanoli sembra aver già definito le gerarchie, con Jimenez davanti a Joao Mario e Dodò, a sinistra continua invece la crescita di Valdepenas. Lo spagnolo, arrivato con poca esperienza dopo appena una presenza in prima squadra con il Real Madrid, era stato subito scelto da Grosso come titolare, iniziando bene con il successo in Coppa Italia contro il Benevento. Le successive gare con Frosinone e Torino hanno però evidenziato alcune difficoltà, soprattutto in fase difensiva.

Vanoli ha quindi iniziato ad alternarlo con Viery, già dalla trasferta di Venezia. Contro il Napoli, proprio l’ingresso di Valdepenas ha preceduto il gol del pareggio di Jimenez. In sei presenze tra campionato e Coppa Italia, il terzino ha comunque mostrato buone qualità negli inserimenti, come dimostrano il palo colpito contro il Frosinone e l’occasione avuta con il Napoli. La sosta potrà aiutarlo a migliorare soprattutto nella fase difensiva. Lo riporta il Corriere Fiorentino.