Pedro Goncalves si racconta: "Ora sono pronto. Rui? La storia, ma io penso a me"

Lunga intervista al giocatore della Fiorentina Pedro Goncalves sulle pagine de La Nazione. Il portoghese si racconta a 360 gradi spiegando tutta la sua gioia si essere a Firenze e alla Fiorentina e come Vanoli lo stia facendo lavorare tantissimo in questa sosta per essere al meglio: "Diciamo che mi servivano tre settimane per essere al meglio e visto lo stop al campionato è stato più o meno di questa lunghezza, direi che ci siamo".

Sul ruolo dice che sceglierà l'allenatore ma lui si trova bene sia sulla fascia che al centro, poi annuncia: "Si è capito che ho intenzione di fare tanti gol, vero? Mi fa piacere essere considerato il colpo di mercato più importante insieme a Mastantuono, ma non ci penso. Vivo questo in serenità perché mi piace prendere il bello del mio lavoro ma senza farlo diventare motivo di stress".

Chiusura su Rui Costa: "Abbiamo indossato due maglie molto... diciamo diverse (risata di cuore, a voler sottolineare che Benfica e Sporting non vanno esattamente d’accordo, ndr). Comunque, Rui ha scritto delle pagine bellissime della Fiorentina, lo so bene. Lui ha fatto molto. Un altro portoghese che è passato di qui e che mi piace è stato Nuno Gomes, ma parlare di campioni, di chi ha fatto cose importanti nella storia della nostra mi fa pensare al futuro, a quello che potrei fare io".