De Gea sempre più leader della Fiorentina: il club pensa a un nuovo rinnovo

David De Gea è tornato a essere una certezza della Fiorentina. Contro il Napoli il portiere spagnolo è stato protagonista con almeno tre interventi decisivi, contribuendo in maniera determinante al punto conquistato dalla squadra di Paolo Vanoli. Dopo un avvio di stagione complicato, l’ex Manchester United sembra aver ritrovato sicurezza e continuità.

Ma a tenere banco è soprattutto il suo futuro a Firenze. Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come De Gea abbia già rinnovato nel maggio 2025, quando la Fiorentina aveva deciso di premiarne il rendimento proponendogli un nuovo accordo triennale, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione, invece di limitarsi a esercitare l’opzione prevista dal precedente contratto.

Adesso, però, il club potrebbe guardare ancora più avanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, nei prossimi mesi la dirigenza viola potrebbe sedersi nuovamente al tavolo con l’entourage dello spagnolo per discutere un ulteriore prolungamento. Non rappresenta una priorità immediata, ma la volontà sarebbe quella di legare De Gea ancora più a lungo alla Fiorentina. Il portiere è considerato infatti un punto di riferimento tecnico e caratteriale, oltre che uno dei leader di uno spogliatoio profondamente rinnovato.