Pedro Goncalves e la trattativa con la Fiorentina: "Volevo l'Europa. E Paratici..."

Nella sua intervista a La Nazione, il giocatore della Fiorentina Pedro Goncalves ha raccontato anche come è andata in estate con il trasferimento dallo Sporting Lisbona alla Fiorentina nelle ultime ore di calciomercato: "Ero pronto a lasciare il Portogallo - spiega Goncalves - ma volevo solo l'Europa. Inghilterra, Spagna o Italia. L'Arabia? Qualcosa c'era ma non mi interessava. Il primo contatto con la Fiorentina è stato tra il mio manager e il direttore Paratici, poi io ho detto sì in un istante"