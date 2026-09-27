Vanoli spinge sull’acceleratore della Fiorentina: doppie sedute per risalire

La sosta per le Nazionali si è trasformata in un vero e proprio mini ritiro per la Fiorentina. Come scrive stamani l'edizione di Tuttosport, Vanoli ha deciso di sfruttare queste settimane per lavorare intensamente al Viola Park, con l’obiettivo di migliorare la condizione della squadra e correggere i problemi emersi in questo avvio di stagione. Il programma prevede doppie sedute praticamente quotidiane, alternando lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. La priorità del tecnico è dare maggiore equilibrio alla squadra, soprattutto in fase difensiva: con 12 reti incassate, la retroguardia viola è la seconda peggiore della Serie A, davanti soltanto al Venezia.

Vanoli può invece ripartire dai progressi mostrati in attacco, dove nelle ultime gare la Fiorentina ha ritrovato maggiore continuità e concretezza. Tra i giocatori sotto osservazione ci sono soprattutto Arthur Atta e Pedro Gonçalves, entrambi ancora alla ricerca della condizione migliore dopo alcuni problemi fisici. Più lunghi, invece, i tempi per Fabiano Parisi, ancora impegnato nel percorso di riabilitazione dopo l’operazione al legamento crociato. La sosta servirà dunque per mettere benzina nelle gambe e preparare una ripresa particolarmente impegnativa, con Genoa, Inter, Sassuolo e Juventus tra le prossime avversarie.