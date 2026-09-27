Fiorentina-Signa, le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 con tanti giovani e Dodo
Alle 11 al Viola Park va in scena l'amichevole tra Fiorentina e Signa 1914, utile per mettere minuti nelle gambe nelle settimane di sosta per le Nazionali e anche per ricordare la prima partita giocata dalla Fiorentina nella sua storia, proprio contro il Signa cento anni fa. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Vanoli che sceglie i pochi titolari rimasti a disposizione e porta con sè tanti giovani dalla Primavera:
FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Ranieri, Viery, Joao Mario; Brescianini, Cianciulli; Gnonto, Pedro Goncalves, Jimenez; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Valdepenas, Mazzeo, Boskovic, Fort, Jallow, Mataràn, Perrotti, Pietropaolo, Turnone, Amenta, Casamenti.
SIGNA 1914: Borchi, De Ferdinando, Kebe, Noviello, Nencini, Capacci, Giuliani, Coppola, Tempesti, Flachi, Lombardi. Allenatore: Gambadori.
A disposizione: Dallai, Daddi, Dainelli, Faggioli, Lombardi, Soldani, Manetti, Manescalchi, Rossi, Bianchim Figus, Fani, De Luca, Taormina.
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