FirenzeViola "Salvate il soldato... Viery", ma il brasiliano deve aumentare i giri

Flop Viery a sinistra? Scelto per la partita (e l'avversario) sbagliato ma da terzino il brasiliano deve alzare i giri e velocizzarsi

Il difensore della Fiorentina Viery contro il Napoli è stato utilizzato da terzino sinistro ma Politano, troppo veloce per lui, ha messo in evidenza tutti i suoi limiti a rincorrere l'avversario sulla fascia e la sua lentezza dovuta anche alla stazza possente.

Ruolo già ricoperto

Nel Gremio Viery ha fatto anche quel ruolo, al netto delle differenze di giocare dei terzini sudamericani rispetto alla tattica italiana, ma con il giocatore che ha sempre dato preferenza al ruolo di centrale per il quale è stato in effetti preso. Con il Napoli forse Vanoli ha sottovalutato la velocità di Politano e non ha saputo capire che il brasiliano, per il fisico massiccio che ha, avrebbe fatto fatica a stare dietro al giocatore del Napoli. Tenendo conto che si è giocato alle 12.30 e che con il nuovo metro arbitrale non ci sono praticamente più pause durante la partita, Viery è arrivato al 45' "spompato" e senza fiato.

Potenzialità sulle quali deve lavorare

Il brasiliano come detto fa della possanza fisica la sua caratteristica principale che unita all'irruenza (anche se dovrà fare attenzione ai cartellini) e alla poca paura rappresenta sicuramente una qualità importante per fermare gli avversari, soprattutto nel ruolo di centrale. Ma se Vanoli vuole sfruttarlo proprio per questa caratteristica sulla fascia (considerando che Valdepenas non può giocarle tutte per 90' e Joao Mario non ha dato garanzie a sinistra, in attesa di Parisi) dovrà lavorare molto per migliorare la sua tenuta, visto che è molto lento e dunque fatica a stare dietro agli avversari più veloci.