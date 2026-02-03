Paratici pronto a diventare viola. Da domani l'arrivo a Firenze, poi la presentazione

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine di oggi dedicate alla Fiorentina, si concentra anche su Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina che sarà ufficialmente nelle sue nuove vesti a partire da domani (4 febbraio, come annunciato dalla società nelle scorse settimane). Nei prossimi giorni l'ex ds di Juventus e Tottenham sarà a Firenze per la presentazione alla stampa e la prima visita al centro sportivo Viola Park.

Paratici - aggiunge il Corriere - avrà un ruolo più ampio della sola gestione sportiva: la sua figura aiuterà il club non solo ad aumentare il proprio prestigio internazionale ma anche il livello di operatività generale.