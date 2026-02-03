La famiglia Commisso rientra negli USA. La squadra torna in campo: occhi su Kean

Dopo un giorno di riposo concesso ieri da Vanoli, la Fiorentina torna stamani in campo per l'allenamento con vista sul Torino. Sarà la prima occasione per vedere all’opera Daniele Rugani, che si è messo ormai alle spalle la lesione al gemello mediale destro subita a dicembre ed è pronto a lavorare in gruppo. Particolare attenzione da oggi in poi, però, sarà rivolta a Moise Kean, rientrato a Napoli dopo i problemi alla caviglia e voglioso di tornare anche titolare: l'obiettivo del centravanti, scrive La Gazzetta dello Sport, è quello di partire dal primo minuto già sabato contro il Torino, con Vanoli che spinge in questa direzione.

Intanto domenica, spaziando al di là del campo e tornando alle vicende societarie, con un un volo da Milano, la famiglia Commisso ha fatto rientro nel New Jersey dopo la settimana fiorentina segnata dalla messa in suffragio del presidente Rocco e dall’investitura di Giuseppe come nuovo numero uno del club. Il futuro, però, passa dal presente. E il presente dice che sabato la Fiorentina non può più permettersi alibi.