Gosens resta a Firenze (per la seconda volta): ha rifiutato il Nottingham

La Fiorentina non ha mai considerato Robin Gosens incedibile, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Tanto è vero che non si sono placate le voci di mercato su di lui e ieri si è fatto avanti il Nottingham Forest, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento. Non è la prima volta che il tedesco è sembrato vicino all’addio: già la scorsa estate su di lui c’era l’Atalanta, ma l’allora tecnico Pioli scelse di trattenerlo.