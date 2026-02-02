La Fiorentina ci prova per Zappa: è un pallino di Paratici da tempo

vedi letture

La giornata di ieri ha portato sviluppi concreti anche sul fronte Firenze-Cagliari, con un’accelerazione della Fiorentina per il laterale destro del Cagliari, Gabriele Zappa (classe 1999). Il difensore - riferisce l'edizione di Firenze de La Repubblica, - è da tempo un pallino di Fabio Paratici, pronto a insediarsi ufficialmente come nuovo direttore sportivo viola nei prossimi giorni.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Zappa ha maturato esperienza tra i professionisti con un passaggio al Pescara, prima di trasferirsi nel 2020 in Sardegna. Con la maglia rossoblù è diventato una presenza costante, arrivando anche a indossare la fascia da capitano in diverse occasioni. Dal punto di vista atletico è considerato uno dei profili più affidabili e pronti all’impiego immediato: nella stagione in corso ha già collezionato 22 presenze, confermandosi come elemento continuo nel rendimento. Il suo nome era stato accostato anche al Napoli nelle scorse finestre di mercato.

Il bilancio complessivo con il Cagliari parla di 203 partite ufficiali e 6 reti realizzate, numeri che certificano continuità e affidabilità nel tempo. Zappa nasce come terzino destro puro, ma può essere adattato anche come braccetto destro in una linea difensiva a tre, soluzione tattica che la Fiorentina utilizza solo in circostanze particolari. Più difficile, invece, immaginarlo come centrale in una retroguardia a quattro.