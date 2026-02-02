Tanti no a Paratici e alla Fiorentina. E alla fine la scelta è stata Rugani

La Fiorentina e Paratici hanno dovuto lavorare sul fronte del mercato ricevendo diversi rifiuti. Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, da Dragusin a Disasi passando per altri profili, tutti hanno declinato l'interesse della società viola che alla fine è riuscita a trovare uno spiraglio per Daniele Rugani convincendolo a sposare il progetto di Vanoli. Nella serata di ieri si è chiuso il cerchio, dopo l’apertura dei bianconeri a un riscatto del difensore (attualmente infortunato al polpaccio e con sole 8 presenze in stagione) che diventerà obbligo a fronte della salvezza della Fiorentina e con un pagamento di circa 2 milioni.

Da qui anche il sì del difensore, in un primo momento scettico sul cambiar maglia solo in prestito.