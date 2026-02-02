Tanti no a Paratici e alla Fiorentina. E alla fine la scelta è stata Rugani
FirenzeViola.it
La Fiorentina e Paratici hanno dovuto lavorare sul fronte del mercato ricevendo diversi rifiuti. Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, da Dragusin a Disasi passando per altri profili, tutti hanno declinato l'interesse della società viola che alla fine è riuscita a trovare uno spiraglio per Daniele Rugani convincendolo a sposare il progetto di Vanoli. Nella serata di ieri si è chiuso il cerchio, dopo l’apertura dei bianconeri a un riscatto del difensore (attualmente infortunato al polpaccio e con sole 8 presenze in stagione) che diventerà obbligo a fronte della salvezza della Fiorentina e con un pagamento di circa 2 milioni.
Da qui anche il sì del difensore, in un primo momento scettico sul cambiar maglia solo in prestito.
Pubblicità
Rassegna stampa
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto di Mario Tenerani
Le più lette
2 Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Copertina
LiveUltimo giorno di mercato, la diretta LIVE. Ecco Rugani, spunta l'idea Nedeljkovic. Dubbio Fazzini
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com