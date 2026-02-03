Nedeljkovic, la Fiorentina ci ha provato fino all'ultimo. È saltato per il Lipsia

La Nazione, nella sua sezione sportiva e dedicata alla Fiorentina, torna sul mancato acquisto di Kosta Nedeljkovic, esterno destro classe 2005 di proprietà dell'Aston Villa e attualmente in prestito al Red Bull Lipsia.

La società viola voleva puntellare una volta per tutte la fascia destra e chiudere così il mercato, tutto era stato riversato sul promettente serbo che pareva in procinto di arrivare, quando a pochi minuti dal gong finale (ore 20) è saltata l'operazione. La Fiorentina ha provato a portarlo in viola fino all’ultimo istante, erano stati trovati tutti gli accordi del caso sia tra i club che col calciatore, ma i tempi sono risultati stretti perché il club tedesco ha tergiversato al momento di inviare i documenti per l’interruzione del prestito, lasciando quindi la società toscana con un pugno di mosche.