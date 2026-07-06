Fu Paratici a portare Dragusin alla Juventus nel 2018, ora lo porta a Firenze

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Questione di ore e Radu Dragusin sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore rumeno classe 2002 arriva dal Tottenham in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, con il diesse Paratici che ha perfezionato l'accordo ieri per regalarlo così a Grosso in vista dell'inizio del ritiro. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, fu proprio Paratici, insieme a Federico Cherubini, a portarlo alla Juventus nel 2018 per una cifra irrilevante (200 mila euro) e poi a ricomprarlo dal Genoa per 25 milioni più 5 di bonus e il prestito di Spence nel 2024, quando era un dirigente del Tottenham.

Un colpo in perfetto stile Paratici, abile a trattare e a trovare soluzioni economiche convenienti. Dragusin ha 24 anni ma già un ricco curriculum alle spalle. In Italia ha indossato le maglie di Sampdoria e Salernitana oltre a quelle di Juventus e Genoa, in patria è un punto fermo della nazionale ed è stato premiato come giocatore rumeno dell’anno nel 2023. Le ultime due stagioni sono state condizionate dal brutto infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato a inizio 2025) ma il suo valore non si discute