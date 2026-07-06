Inizia oggi la nuova stagione della Fiorentina. Date, conferenze e ritiro

vedi letture

Si apre oggi con la presentazione ufficiale della nuova maglia la stagione 2026-2027 della Fiorentina, che inizierà con la festa per il centenario il 29 agosto e terminerà a maggio. Come riporta Repubblica, dopo la presentazione delle maglie sarà la volta della presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore viola giovedì 9.

Dopo la presentazione di Grosso la squadra inizierà ufficialmente gli allenamenti. Dal 10 al 12 luglio saranno in programma le consuete visite mediche, poi dal 12 sera fino all’allenamento mattutino di venerdì 24 luglio la Fiorentina sarà in ritiro al Viola Park. Durante questo periodo la squadra effettuerà una doppia seduta giornaliera, la mattina a porte chiuse, il pomeriggio, dalle 17.30 in poi — con orario comunque da definire giorno dopo giorno — aperto ai tifosi. Il primo allenamento pubblico sarà lunedì 13 luglio, per poter accedere sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale. Poi le amichevoli, contro Pimavera e Gubbio al Viola Park prima di partire per l'Inghilterra dove la Fiorentina sfiderà il QPR e il Watford. Il 6 agosto amichevole con il Deportivo la Coruna prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia il 14 agosto.