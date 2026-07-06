Non solo Dragusin e Koleosho, ecco le altre trattative pronte ad esser chiuse

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La Fiorentina non si fermerà con Dragusin, e tanto meno con Koleosho che è ad un passo dal vestire la maglia viola. Come riporta La Nazione, si continuano a seguire con grande attenzione le piste Bakayoko, Lang e Zhegrova. Ma lì davanti potrebbe arrivare anche un’altra operazione di scouting. Ieri lo svedese Bjerkebo (9 gol in 11 partite con il Sirius nel campionato danese) ha confermato di essere seguito dalla Fiorentina.

I prossimi saranno anche i giorni di Kristian Thorstvedt, da un paio di settimane rinforzo ‘in pectore’ della Fiorentina. Lo ha richiesto espressamente Grosso, lui ha dato subito il suo ok al trasferimento ma resta in ballo la trattativa con il Sassuolo. Che comunque non potrà tirare troppo la corda avendo un solo anno di contratto con il calciatore e avendo ormai capito che non arriverà il rinnovo del contratto