Amatucci, sfuma il Torino? Il Deportivo la Coruna insiste e offre 4 milioni
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I n Spagna si è messo in mostra nell’ultima stagione, giocando con la maglia del Las Palmas, ed è lì che Lorenzo Amatucci ha i maggiori estimatori. Ultimo in ordine di tempo il Deportivo La Coruna che ha presentato un’offerta che la Fiorentina, proprietaria del cartellino, sta valutando con attenzione. Il Torino lo segue da tempo (Petrachi lo conosce avendolo avuto alla Salernitana), ma finora non ha mai tentato l’affondo decisivo, spingendo solamente per il prestito.
Ora ecco l’avanzare del Deportivo, che offre al centrocampista la possibilità del salto in Liga, dopo l’annata in Segunda Division, mentre i viola si assicurerebbero una plusvalenza considerati i 4 milioni che gli spagnoli hanno messo sul piatto. Lo riporta Tuttosport.
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