FirenzeViola Fiorentina Primavera, ora c'è Aurelio Andreazzoli in pole

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La Fiorentina stringe il cerchio per la panchina della Primavera. Dopo che nelle ultime settimane erano stati valutati diversi profili, come ha riportato Niccolo Ceccarini su Radio Firenzeviola, adesso il nome in cima alla lista è quello di Aurelio Andreazzoli, tecnico di grande esperienza e già con un passato nel settore giovanile viola. Le riflessioni della società sembrano infatti aver portato a una scelta ben precisa, con l'ex allenatore di Empoli, Roma e Genoa che rappresenta il candidato principale per raccogliere l'eredità sulla panchina gigliata.

Per Andreazzoli si tratterebbe di un ritorno a Firenze, dove ha già lavorato nel settore giovanile negli anni Novanta, guidando prima gli Allievi e successivamente la Primavera, prima di iniziare il lungo percorso che lo ha portato ad affermarsi anche tra i professionisti. Scartate, almeno per il momento, le altre opzioni prese in considerazione dal club, da Parolo a Buzzegoli passando per Diamanti. La sensazione è che possa essere proprio Andreazzoli il prescelto per guidare la Fiorentina Primavera nella prossima stagione, ereditando la squadra di Galloppa e riportando al Viola Park un tecnico che conosce già l'ambiente e che ha sempre dimostrato una particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani.