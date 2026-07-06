La Norvegia elimina il Brasile con doppietta di Haaland. Ancelotti a casa

La Norvegia elimina il Brasile con doppietta di Haaland. Ancelotti a casa
Oggi alle 00:05News
di Redazione FV

Sorpresa ai Mondiali in corso negli Stati Uniti: la Norvegia ha eliminato il Brasile agli ottavi di finale. Dopo una partita molto tirata, con i verdeoro che falliscono un calcio di rigore nel primo tempo, alla fine è il solito Erling Braut Haaland a decidere la sfida con una doppietta da fenomeno: 2-1 per gli scandinavi.

Prima un terzo tempo a sovrastare Gabriel a 10 minuti dalla fine, poi un mancino da fuori area che lascia Alisson senza scampo. Niente da fare per Carlo Ancelotti che abbandona così il Mondiale agli ottavi di finale nonostante la rete a tempo scaduto di Neymar su calcio di rigore, mentre la Norvegia affronterà la vincente di Messico-Inghilterra in programma nella notte italiana all'Atzeca.