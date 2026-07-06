FirenzeViola La Fiorentina su Oulai? Ümit Genç: "Il Trabzonspor chiede 40 milioni. E sul giocatore c'è anche il PSG"

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Il giornalista Ümit Genç, vicino alle vicende del Trabzonspor, a FirenzeViola spiega le trame di mercato su Inao Oulai, centrocampista visto al Mondiale con la Costa d'Avorio, apprezzato dalla Fiorentina e seguito da molti club in Europa

Il nome di Inao Oulai è rapidamente finito sotto la lente d’ingrandimento di tante squadre. Il centrocampista classe 2006 in forza al Trabzonspor si è infatti messo in evidenza al Mondiale con la maglia della Costa d’Avorio. Non una notizia, però, in Turchia e sopratutto per il club proprietario del suo cartellino, come conferma a FirenzeViola.it Ümit Genç, giornalista che segue da vicino le vicende della compagine turca. “Nessuno, tra chi ha seguito in stagione la Super Lig, è rimasto sorpreso dalle prestazioni di Oulai al Mondiale. Questo è ciò che abbiamo ammirato molte volte in questa stagione. Il gioco di Oulai nella partita contro la Germania ha naturalmente attirato l'attenzione di tutta Europa, ma questo ragazzo era già stato scoperto dagli osservatori turchi. Questa non è assolutamente una rivelazione, ma anzi un momento tanto atteso”

Come descriveresti nello specifico il giocatore?

Oulai possiede grande velocità e abilità nel portare il gioco verso l'area avversaria. Soprattutto quando ha la palla tra i piedi, invece di giocare all'indietro o lateralmente, la prima cosa che gli viene in mente è raggiungere la metà campo offensiva. A mio parere, questa caratteristica mantiene alta la capacità di attacco delle squadre che la possiedono. Oulai è diventato in breve tempo la componente più importante del Trabzonspor nel modello di gioco dell'allenatore Fatih Tekke. Del resto ha trovato spazio nell'undici titolare in 24 partite su 25. Ciò è stato permesso grazie al rapporto di Oulai con il pallone: lui è l'uomo che cerchi per recuperare palla e far ripartire un attacco rapido. Il Galatasaray, campione del campionato, voleva prenderlo a metà stagione. Il Trabzonspor non lo ha venduto alla sua eterna rivale.

Piace alla Fiorentina, ma anche a tante altre squadre. Qual è la strategia del Trabzonspor in questa sessione di mercato?

La strategia del Trabzonspor consiste nel far crescere i giocatori per poi venderli realizzando un profitto. Il Mondiale ha creato una vetrina per Oulai, un qualcosa che il Trabzonspor in effetti si immaginava potesse accadere. La Fiorentina potrebbe anche essere un'opzione, ma al momento la richiesta del Trabzonspor è di 40 milioni di euro. Il Bastia, ex club di Oulai, possiede il 20% sulla rivendita. Se il Trabzonspor riuscirà a far pagare questa quota a qualche club, e troverà la cifra che desidera, lo venderà. In passato Oulai ha dichiarato che il suo sogno è giocare per il PSG. E, secondo le informazioni in mio possesso, il PSG è interessato al giocatore. Il Trabzonspor faciliterà le cose se il club sarà disposto a pagare 40 milioni di euro.