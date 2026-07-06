C'è anche la Fiorentina su Ounahi del Girona: per lui deciderà Maresca

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Il 26enne Azzedine Ounahi, nuovo eroe del Marocco dopo la doppietta al Canada che ha regalato ai Leoni dell’Atlante l’attesissimo quarto di finale mondiale contro la Francia, è entrato nel mirino di diversi club in giro per l'Europa. E tra questi, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe anche la Fiorentina. Undici mesi fa ha firmato un contratto col Girona fino al 2030, ma non resterà a giocare in B perché il club catalano fa parte della holding City Football Group e quindi toccherà a Maresca, nuovo manager del Manchester City, orientarne il futuro.

Prenderlo con lui all’Etihad Stadium oppure cederlo in prestito o magari a titolo definitivo: lo cercano Brighton, Real Sociedad, Betis, Celta, Atlético Madrid, ma anche Fiorentina e Genoa. Il Numero 8, che guadagna circa 1,1 milioni di euro netti all’anno, ha una clausola rescissoria da 25 milioni non suscettibile di decurtazioni con la retrocessione del Girona. Tuttavia con un’off erta congrua, di poco superiore ai 20 milioni, potrà partire