Piccoli-Lazio, la Fiorentina apre al prestito ma Lotito lo vuole gratuito

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Il nome di Roberto Piccoli resta in corsa per la Lazio, ma tecnico e società non si fermano a lui. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che la società biancoceleste sta valutando altre piste, aprendo vari tavoli di confronto. Uno con la Fiorentina, in settimana ci sarà un incontro e sarà utile per sondare le richieste dei viola, per approfondire le modalità d’acquisto di Piccoli.

E’ stato pagato 25 milioni, a Firenze sanno che rivenderlo significherebbe fare una minusvalenza e per questo la Fiorentina apre al prestito oneroso, chiedendo di pattuire il riscatto. La Lazio punta al prestito gratuito, al massimo all’opzione di acquisto. Come altro profilo, si ragionerà su Pinamonti, offerto dal nuovo manager Riso.