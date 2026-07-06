I dettagli dell'operazione Dragusin per la Fiorentina. Visite già oggi?
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La Fiorentina ha preso Radu Dragusin e il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di tutti i dettagli di un'operazione importantissima del club viola, la seconda di un mercato partito con il botto. Dopo i 15 milioni più bonus già spesi per Viery, Paratici ha chiuso l'accordo per il prestito oneroso a 1,5 milioni e 17,5 di riscatto obbligato a giugno 2027 al raggiungimento del 60% di presenze sulle trentotto totali di campionato.
Dopo le visite mediche, che secondo il quotidiano potrebbero svolgersi già nella giornata di oggi, l'accordo sarà formalizzato e avverrà l trasferimento del calciatore rumeno classe 2002, con scadenza che la prossima estate passerà dal 2030 al 2031 visto che firmerà un quinquennale con la Fiorentina.
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Paratici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicinidi Mario Tenerani
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1 Paratici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Copertina
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
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