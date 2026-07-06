I dettagli dell'operazione Dragusin per la Fiorentina. Visite già oggi?

I dettagli dell'operazione Dragusin per la Fiorentina. Visite già oggi?FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina ha preso Radu Dragusin e il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di tutti i dettagli di un'operazione importantissima del club viola, la seconda di un mercato partito con il botto. Dopo i 15 milioni più bonus già spesi per Viery, Paratici ha chiuso l'accordo per il prestito oneroso a 1,5 milioni e 17,5 di riscatto obbligato a giugno 2027 al raggiungimento del 60% di presenze sulle trentotto totali di campionato. 

Dopo le visite mediche, che secondo il quotidiano potrebbero svolgersi già nella giornata di oggi, l'accordo sarà formalizzato e avverrà l trasferimento del calciatore rumeno classe 2002, con scadenza che la prossima estate passerà dal 2030 al 2031 visto che firmerà un quinquennale con la Fiorentina.