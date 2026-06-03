De Gea verso la permanenza a Firenze: il club riflette invece sul futuro di Gosens
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Nella lista dei giocatori che vorrebbero restare a Firenze, ma il cui futuro resta ancora incerto, ci sono anche i due leader dello spogliatoio viola, Robin Gosens e David De Gea. Su di loro il club viola, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, dovrà prendere una decisione definitiva, in particolare sullo spagnolo, visto che il terzino ex Atalanta è considerato convintamente in uscita. Un po’ per ragioni atletiche e un po’ per l’ingaggio elevato: guadagna una cifra vicina ai 2 milioni netti a stagione, fino al 2028.
De Gea invece va verso la permanenza, c’è voglia di rilancio prima di tutto da parte sua. È quindi probabile che il club scelga la strada della continuità, ma dovrà sciogliere le riserve.
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