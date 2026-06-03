Nuovo nome per la difesa della Fiorentina: interessa Revivo del Maccabi Tel Aviv

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Roy Revivo, terzino sinistro israeliano classe 2003 del Maccabi Tel Aviv, potrebbe presto approdare in Serie A, con la Fiorentina che, stando a quanto riportato dal portale Sport1, starebbe seguendo il giocatore, protagonista di una stagione molto positiva e presenza stabile nella nazionale maggiore israeliana. L'Italia resta in cima alle preferenze del giocatore, con il suo entourage che si è recentemente affidato a Fali Ramadani, il quale avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi. La trattativa, tuttavia, è ancora in una fase preliminare e non si preannuncia semplice.

Il Maccabi Tel Aviv, infatti, non sembra intenzionato a fare sconti: già la scorsa estate il club israeliano aveva respinto un'offerta da 3 milioni di euro presentata dal Copenaghen. Per lasciar partire Revivo, la richiesta si aggira attorno ai 4 milioni di euro, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita.