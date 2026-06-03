Il mercato di Kean al via dal 16 luglio. Ma per la Gazzetta potrebbe anche restare
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La clausola da 62 milioni di euro presente nel contratto di Moise Kean con ogni probabilità non attirerà una lunga fila di pretendenti dopo la stagione appena conclusa. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il mercato dell'attaccante viola partirà dal 16 luglio in poi, quando cioè sarà definitivamente scaduta la suddetta clausola.
Ma la cessione di Kean non è così scontata perché se non dovessero arrivare delle proposte all'altezza delle aspettative viola, allora l'attaccante resterà un altro anno alla Fiorentina.
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