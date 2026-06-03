Addio Grosso-Sassuolo: per Sky il giorno fissato è venerdì prossimo

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Venerdì prossimo ci sarà l'addio ufficiale tra Grosso e Sassuolo: poi lo attende la Fiorentina

La Fiorentina è in attesa che Fabio Grosso si liberi dal contratto che lo lega ancora al Sassuolo. La speranza dei viola era che potesse accadere già domani ma secondo Sky il giorno per la separazione è fissato per venerdì. E' dunque una questione ancora di qualche giorno con l'amministratore delegato neroverde che pubblicamente aveva già dichiarato di aver saputo dall'agente di Grosso, Giuseppe Riso, la volontà del tecnico di andare via dal Sassuolo dopo le due brillanti stagioni. Il Sassuolo vuole prima avere il sostituto in mano.

Poi la firma con la Fiorentina

Solo dopo l'ufficialità della separazione tra Grosso e il Sassuolo la Fiorentina potrà mettere nero su bianco l'accordo già trovato con il tecnico neroverde e liberare di conseguenza Paolo Vanoli che comunque a fine giugno non sarebbe più stato il tecnico della squadra viola. Fabio Paratici e Alessandro Ferrari voleranno poi in America per incontrare la famiglia Commisso e fare il punto sulla programmazione e sul budget a disposizione.