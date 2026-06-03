FirenzeViola Under-15, un'altra Fiorentina sogna il tricolore: domenica la semifinale col Milan

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Dopo la Primavera, anche la squadra di Balestracci è a un passo dalla finale Scudetto. I viola hanno già eliminato Atalanta e Roma

C'è un'altra Fiorentina che continua a inseguire il sogno scudetto. Dopo il percorso della Primavera, infatti, anche l'Under-15 guidata da Matia Balestracci si prepara a vivere il momento più importante della stagione. Domenica 7 giugno, al Viola Park, i baby viola affronteranno il Milan nella semifinale d'andata del campionato nazionale, con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla finale tricolore.

L'ultimo sforzo prima della finale

Un traguardo che la Fiorentina si è guadagnata al termine di un cammino straordinario. Dopo aver chiuso la regular season al quarto posto, la formazione viola è stata protagonista di una fase finale praticamente perfetta. Agli ottavi è arrivata una clamorosa rimonta contro l'Atalanta, mentre ai quarti è stata eliminata una delle principali favorite per il titolo, la Roma, battuta 2-0 al Viola Park e fermata sull'1-1 nel match di ritorno a Trigoria. Adesso l'ultimo ostacolo prima dell'atto conclusivo si chiama Milan. La sfida d'andata è in programma domenica a Bagno a Ripoli, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Milano. Novanta minuti per parte per continuare a coltivare un sogno che, partita dopo partita, sta diventando sempre più concreto.