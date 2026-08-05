Calciomercato Affare Mastantuono, spunta un gentlemen agreement legato all'Europa: ecco i dettagli

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Tutte le ultime a livello contrattuale e di formula del colpo Mastantuono alla Fiorentina. Il giocatore di proprietà del Real è pronto a vestire viola

La Fiorentina ha da poco virtualmente concluso quello che è l'ennesimo colpo della propria campagna acquisti, probabilmente il più importante di tutta l'estate, ossia Franco Mastantuono, fantasista argentino in arrivo dal Real Madrid. Il classe 2007, sbarcato in Europa la scorsa estate per vestire la maglia dei blancos pagato oltre 60 milioni di euro dal River Plate, è l'ottavo acquisto di un calciomercato targato Fabio Paratici che sta portando alle stelle l'entusiasmo in casa viola.

Mastantuono, che lo scorso anno a Madrid non è riuscito a rispettare le attese ed ha subito inevitabilmente le pressioni della maglia del Real, arriva in prestito secco, con un diritto di prelazione su un eventuale nuovo prestito del giocatore in caso di qualificazione alla Champions League o all'Europa League. Un gentlemen agreement che metterebbe la Fiorentina in condizione di prolungare il prestito sfruttando gli ottimi rapporti instaurati in questo mercato e precedentemente con il ds Paratici. L'ingaggio sarà pagato al 50% dal Real Madrid e al 50% dalla Fiorentina. Questi i contorni economici e contrattuali dell'operazione.