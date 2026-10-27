"Il problema tattico di Oulai è davvero così grave?", il Corriere dello Sport si interroga sull'ivoriano

"Il problema tattico di Oulai è davvero così grave?", il Corriere dello Sport si interroga sull'ivorianoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Questa mattina il Corriere dello Sport ha analizzato il momento che sta vivendo alla Fiorentina Oulai, al momento fuori dalle gerarchie di mister Paolo Vanoli: "Per l’acquisto del ventenne Oulai si sprecavano i complimenti estivi. In effetti, chi lo aveva visto al Mondiale con la Costa d’Avorio era rimasto colpito per l’esuberanza, l’energia, il dinamismo e la tecnica. Vanoli stesso lo aveva avvicinato in qualche modo a Kanté, sottolineandone però un difetto da limare: a differenza del francese, si fa guidare troppo dall’istinto. La Fiorentina lo ha pagato quasi 30 milioni e ancora oggi tutti si chiedono se Fagioli e Oulai possono giocare insieme, se l’ivoriano è un play vero, se Fagioli accanto a lui può tornare a fare la mezz’ala, o se invece uno è l’alternativa dell’altro. In nove partite ufficiali della Fiorentina non c’è ancora risposta. Si diceva nei giorni del trasferimento che Oulai avrebbe coperto la cessione di Fagioli.

Che invece è rimasto. Finora l’ivoriano ha giocato mezz’ora a Roma (voto 5) al posto di Fagioli, titolare (con l’ex juventino in panchina) col Frosinone (voto 5,5, i due sono stati uno accanto all’altro per 10 minuti), si è fatto male dopo 24’ contro il Torino (voto 5), di nuovo a disposizione col Napoli (in panchina), è tornato titolare a Marassi contro il Genoa (voto 4,5 con posizione da trequartista e Fagioli alle sue spalle) e dall’intervallo di quella partita è uscito di scena. Panchina col Como e panchina domenica a San Siro, quando Vanoli ha deciso di non farlo entrare nemmeno con Fagioli che stava boccheggiando. È necessario un chiarimento. Il problema fisico di Atta e il problema tattico di Oulai sono davvero così gravi? Ballano 70 milioni per quei due ragazzi, ma soprattutto balla la stagione della Fiorentina".