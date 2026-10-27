"Il problema tattico di Oulai è davvero così grave?", il Corriere dello Sport si interroga sull'ivoriano

Questa mattina il Corriere dello Sport ha analizzato il momento che sta vivendo alla Fiorentina Oulai, al momento fuori dalle gerarchie di mister Paolo Vanoli: "Per l’acquisto del ventenne Oulai si sprecavano i complimenti estivi. In effetti, chi lo aveva visto al Mondiale con la Costa d’Avorio era rimasto colpito per l’esuberanza, l’energia, il dinamismo e la tecnica. Vanoli stesso lo aveva avvicinato in qualche modo a Kanté, sottolineandone però un difetto da limare: a differenza del francese, si fa guidare troppo dall’istinto. La Fiorentina lo ha pagato quasi 30 milioni e ancora oggi tutti si chiedono se Fagioli e Oulai possono giocare insieme, se l’ivoriano è un play vero, se Fagioli accanto a lui può tornare a fare la mezz’ala, o se invece uno è l’alternativa dell’altro. In nove partite ufficiali della Fiorentina non c’è ancora risposta. Si diceva nei giorni del trasferimento che Oulai avrebbe coperto la cessione di Fagioli.

Che invece è rimasto. Finora l’ivoriano ha giocato mezz’ora a Roma (voto 5) al posto di Fagioli, titolare (con l’ex juventino in panchina) col Frosinone (voto 5,5, i due sono stati uno accanto all’altro per 10 minuti), si è fatto male dopo 24’ contro il Torino (voto 5), di nuovo a disposizione col Napoli (in panchina), è tornato titolare a Marassi contro il Genoa (voto 4,5 con posizione da trequartista e Fagioli alle sue spalle) e dall’intervallo di quella partita è uscito di scena. Panchina col Como e panchina domenica a San Siro, quando Vanoli ha deciso di non farlo entrare nemmeno con Fagioli che stava boccheggiando. È necessario un chiarimento. Il problema fisico di Atta e il problema tattico di Oulai sono davvero così gravi? Ballano 70 milioni per quei due ragazzi, ma soprattutto balla la stagione della Fiorentina".