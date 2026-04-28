Vanoli crede nella conferma, il CorSport: "Dentro al Viola Park c'è stima per il tecnico"

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Paolo Vanoli ci spera, ci crede, sa che dentro al Viola Park lo stimano e quello che ha compiuto per portare in salvo la squadra è tenuto in grande considerazione, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, perché non va mai dimenticato dov’era la Fiorentina e dove a un certo momento sembrava certo fosse destinata nella materializzazione del peggiore dei disastri calcistici. Perché gliel’hanno detto. E allora se Grosso esterna orgoglio di essere associato alla panchina che è di Vanoli, Vanoli risponde con i numeri.

Con i fatti, appunto. Per guadagnare la conferma nella prossima stagione, che è lì sul contratto e il club di Commisso ha l'opzione di attivare. Per avere una nuova occasione, stavolta dall’inizio, stavolta senza il peso enorme di dover evitare il fallimento sportivo, dà forza al messaggio che più gli sta a cuore: è stata un’impresa e in pochi, pochissimi, ci credevano. Sottinteso: mi merito la conferma.