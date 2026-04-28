De Gea e il suo futuro a Firenze: scelta di convinzione o sarà addio

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Questa mattina La Nazione, nell'analizzare il momento e le prospettive dei giocatori cardine della Fiorentina, si è soffermata anche su David De Gea. A parte la questione (non banale) di essere il capitano della squadra, il quotidiano si chiede cosa farà il portiere viola se le voci di club come Juve o altri, dovessero diventare realtà? Ecco, è qui che si capirà se la Fiorentina che verrà avrà in lui un punto di riferimento essenziale, decisivo, insomma, un capitano-leader oppure bisognerà rivedere questo ruolo.

Siamo chiari: De Gea resterà intoccabile se la scelta di Firenze sarà una scelta di convinzione e non un non aver avuto l'occasione della vita.