Da Rocco a Giuseppe Commisso, Repubblica: "Scelta di intervenire sul Franchi presa da tempo"

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Una decisione attesa da tempo prende forma ad aprile: a guidarla è Giuseppe B. Commisso, nel solco della volontà già espressa dal padre Rocco. Già a gennaio, infatti, Commisso senior, poco prima della sua scomparsa, aveva fatto pervenire a Palazzo Vecchio una prima manifestazione di interesse per un project financing sul secondo lotto dei lavori del Franchi. È su quella base che il figlio Giuseppe ha proseguito, sostenuto anche dal direttore generale Alessandro Ferrari, che ha illustrato al nuovo presidente opportunità e criticità dell’operazione.

Determinante, inoltre, il clima più disteso nei rapporti con Palazzo Vecchio: dall’insediamento della sindaca Funaro, infatti, si sono riaperti dialoghi che in precedenza erano rimasti freddi. Sul fronte economico, la Fiorentina punta a evitare aumenti incontrollati dei costi in corso d’opera, come accaduto per il Viola Park, il cui investimento finale è arrivato a sfiorare il doppio rispetto alle stime iniziali. Centrale resta anche la richiesta di chiarezza sui tempi di completamento, attraverso un cronoprogramma definito e rispettato. A riportarlo è l’edizione odierna de La Repubblica.