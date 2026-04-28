Firenze aspetta Dodo, ma il futuro resta incerto. La Nazione: "Tanto dipenderà dal rinnovo"

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Uno di quei giocatori che questa mattina La Nazione ha definito come "ex intoccabile" della Fiorentina, è il terzino brasiliano Dodo. Il suo arrivo a Firenze ha regalato emozioni e belle cose. Ma lo scenario su di lui ha finito per ribaltarsi, anche se il presente, più che da situazioni tecniche sembra condizionato dalla vicenda contrattuali. Dunque: Dodo deve e dovrà a breve mandare un segnale sulla sua scelta. Firenze lo aspetta ancora volentieri, ma la cosa deve essere reciproca per tornare ad essere considerato un intoccabile.