Firenze aspetta Dodo, ma il futuro resta incerto. La Nazione: "Tanto dipenderà dal rinnovo"
FirenzeViola.it
Uno di quei giocatori che questa mattina La Nazione ha definito come "ex intoccabile" della Fiorentina, è il terzino brasiliano Dodo. Il suo arrivo a Firenze ha regalato emozioni e belle cose. Ma lo scenario su di lui ha finito per ribaltarsi, anche se il presente, più che da situazioni tecniche sembra condizionato dalla vicenda contrattuali. Dunque: Dodo deve e dovrà a breve mandare un segnale sulla sua scelta. Firenze lo aspetta ancora volentieri, ma la cosa deve essere reciproca per tornare ad essere considerato un intoccabile.
Pubblicità
Rassegna stampa
Paratici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restaredi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Copertina
Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
Alessandro Di NardoDagli inviatiFiorentina-Sassuolo è un inevitabile 0-0: salvezza più vicina e poco altro
Tommaso LoretoGli occhi del Franchi sulle panchine di Fiorentina e Sassuolo, la partita è lì. Futuro tra rivoluzioni e primi nomi dall'estero, piacciono Moscardo e Koleosho
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com