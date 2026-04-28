Gosens ancora a Firenze ma con un ruolo diverso: il piano della Fiorentina

Gosens ancora a Firenze ma con un ruolo diverso: il piano della FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:57Rassegna stampa
di Redazione FV

Robin Gosens rimarrà a Firenze anche la prossima stagione, è questo quello che riporta questa mattina La Nazione. Semmai, sottolinea il quotidiano, il tedesco dovrà essere pronto a recitare un ruolo diverso da quello attuale, complice l'età e i tanti infortuni subiti. La Fiorentina lo vorrebbe come uomo spogliatoio, punto di riferimento del gruppo, ma non potrà permettersi il lusso di considerarlo un titolare. Gosens potrebbe e potrà giocarsi spazi, ma dovrà farlo come alternativa di qualcuno che arriverà dal mercato o che, come nel caso di Balbo, sarà promosso.