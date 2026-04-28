Nuovo Franchi, ieri giornata storica. Il CorSport: "Sarà decisivo l'aiuto della UEFA"

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La giornata di ieri segna un passaggio chiave nella lunga e tormentata vicenda del rifacimento del Franchi, come evidenzia stamani il Corriere dello Sport. Un percorso che sembra non avere fine ma che, proprio lunedì, ha fatto registrare un passo avanti concreto. Determinante la presa di posizione della Fiorentina, che attraverso una nota ufficiale ha confermato l’intenzione di partecipare al finanziamento della fase 2 dei lavori. Una manifestazione di interesse arrivata nel pomeriggio, dopo la visita mattutina del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, presente insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro e al direttore generale viola Alessandro Ferrari per un sopralluogo allo stadio di Campo di Marte.

La sindaca Funaro ha inoltre ribadito la candidatura di Firenze come sede ospitante per alcune gare di Euro 2032, torneo che si disputerà tra Italia e Turchia e per il quale la UEFA dovrà selezionare entro ottobre 2026 i cinque impianti italiani. Molto del futuro del Franchi dipenderà proprio da questa decisione: a fronte dei 55 milioni che la Fiorentina sarebbe pronta a investire, ne servirebbero infatti altrettanti per completare l’opera. Qualora lo stadio venisse scelto per Euro 2032, una parte delle risorse mancanti potrebbe arrivare proprio dalla UEFA.