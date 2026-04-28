Braschi e i novanta minuti a guardare contro il Sassuolo: scelta che fa discutere

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Come riporta La Nazione, a Firenze il vero tema dopo lo 0-0 contro il Sassuolo non è il risultato, ma l’esclusione di Riccardo Braschi. Il giovane attaccante, autore di 17 gol con la Primavera, è rimasto in panchina per tutta la gara senza avere un’opportunità. La scelta ha sorpreso soprattutto per il momento della stagione, con una classifica tranquilla e pochi obiettivi concreti. Braschi si è scaldato a lungo, ma senza mai entrare, alimentando il dibattito tra tifosi, radio e tv. L’allenatore Vanoli ha spiegato che non c’era necessità di sostituire Gudmundsson, apparso in buona forma.

Tuttavia, la decisione contrasta con le recenti dichiarazioni della dirigenza sull’importanza di valorizzare i giovani. Resta ora l’attesa per le ultime giornate, dove Braschi spera di trovare spazio tra i professionisti.