Quale futuro per Kean in Viola? La Nazione: "Toccherà a Moise decidere"

vedi letture

"Chiamateli (ancora?) gli intoccabili?", questo il titolo di questa mattina de La Nazione sul tema Fiorentina. Il quotidiano analizza il momento e le prospettive dei quattro giocatori della rosa viola che fino alla scorsa stagione erano appunto definiti "intoccabili" e che invece ad oggi lo sono molto meno per motivi differenti ossia, De Gea, Gosens, Dodo e Kean, arrivati davanti a una sorta di punto di non ritorno. Il futuro dell'ultimo per ordine in particolare, ossia Moise Kean, dipenderà tutto e solo da lui.

L'attaccante avrà mille tentazioni dal mercato, dovrà scegliere, in prima persona, se accettarle, rifiutarle, valutarle. Solo cosi, una sua eventuale permanenza in viola sarà 'vera', spontanea e potrà ricalarlo nel ruolo di intoccabile. Se Kean, infatti, dovesse rimanere a Firenze solo perché al club (o a lui) non sono arrivati i soldi giusti, tutto si rivelerebbe più fragile.

