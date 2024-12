PALLADINO, Stesso undici di Como. Giocano i titolarissimi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Differentemente da Vincenzo Italiano che non schierava praticamente mai la stessa formazione per due volte di fila, Raffaele Palladino, quanto meno in campionato, ha trovato il suo udici tipo che questa sera, dopo la trasferta di Como, riproporrà anche contro l'Inter. Per provare a raggiungere il record di otto vittorie consecutive in Serie A che regge da 64 anni quindi il tecnico campano si affiderà ai suoi fedelissimi. Gli unici dubbi, sia per il campo che per la panchina riguardano le condizioni fisiche di alcuni calciatori, in particolare Adli e Gudmundsson. Il francese, come riportato da La Nazione, contro il Pafos non è stato convocato per una botta subita nella gara contro il Como, e oggi dovrebbe scendere sul terreno di gioco dal primo minuto al fianco di Cataldi. Discorso diverso per Gudmundsson. L'islandese sta lavorando con il gruppo da 10 giorni e potrebbe essere pronto per andare almeno in panchina.

L'ex viola potrebbe scendere in campo dall'inizio contro l'Empoli in Coppa Italia.