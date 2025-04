Palladino schiera il carico pesante. La Repubblica-Firenze: "Nessuna rotazione"

Nessun calcolo e nessuna rotazione, si legge su la Repubblica-Firenze, in merito alla gara di stasera tra Fiorentina e Celje. Motivarsi e caricarsi per dimostrare sul campo che si è più forti è il concetto che ha voluto esprimere Palladino ieri in conferenza stampa. Non sono parole di circostanza, a pensare alla formazione che il tecnico viola ha in mente per stasera. Piena zeppa di titolari, intesi come quei giocatori che in questo momento incarnano al meglio lo schieramento ideato e designato da Palladino.

La trasferta di Cagliari è ancora lontana, si giocherà a Pasquetta, e la Conference rimane un obiettivo concreto per il club di Commisso che stasera sarà regolarmente in tribuna per assistere alla partita. Ogni gara ha il suo carico di insegnamenti e anche l'andata ha ricordato come tutto sia da conquistare anche quando si pensa che il percorso sia un po' meno impegnativo del previsto.